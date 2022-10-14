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Блинкова переиграла украинку Калинину и вышла в полуфинал турнира в Румынии

Блинкова переиграла украинку Калинину и вышла в полуфинал турнира в Румынии
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Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) в трёх сетах оказалась сильнее представительницы Украины Ангелины Калининой (45-й номер мирового рейтинга) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 37 минут.

Блинкова одолела свою соперницу со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:3. Россиянка выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Ангелина Калинина отметилась одним эйсом, шестью ошибками на подаче и двумя реализованными брейк-пойнтами из восьми.

В полуфинале турнира в Клуж-Напоке Анне Блинковой предстоит провести матч с соотечественницей, Анастасией Потаповой, которая в другой встрече 1/4 финала обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь со счётом 7:5, 3:6, 6:1.

Клуж-Напока. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 18:55 МСК
Анна Блинкова
138
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 6
7 9 		1 3
         
Ангелина Калинина
45
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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