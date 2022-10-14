Надаль сыграет в миксте с чемпионкой ТБШ на выставочном турнире в Аргентине

Обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль проведёт матч в паре с чемпионкой Уимблдона и Открытого чемпионата США Габриэлой Сабатини. Аргентинка выложила в своих социальных сетях видео, в котором предложила испанцу сыграть вместе на мероприятии в Буэнос-Айресе. 23 ноября Надаль планирует провести там матч с норвежцем Каспером Руудом.

«Привет, Рафа. Хорошо, что ты едешь в Аргентину, чтобы сыграть матч-реванш с Каспером. После просмотра «Ролан Гаррос» я была бы очень рада сыграть с тобой в паре. При всём моём восхищении тобой для меня было бы честью сыграть вместе в смешанном парном разряде. Ты принимаешь вызов?», — сказала Сабатини.

Надаль выложил в свой аккаунт «сториз», в которой упомянул видео теннисистки и прикрепил опрос для своих подписчиков, выиграют они матч или нет, согласившись на мероприятие. Напарница Каспера Рууда пока неизвестна.