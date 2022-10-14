Видеообзор тай-брейка: Карреньо-Буста упустил семь матчболов и проиграл Риндеркнешу 16:18

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (56-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне. Встреча проходила на хардовом покрытии центрального корта стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 3 часа 4 минуты.

Риндеркнеш одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (18:16). Французу удалось отыграть девять матчболов (два в десятом гейме третьего сета и семь на решающем тай-брейке). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором тай-брейка третьего сета.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В полуфинале Артур Риндеркнеш встретится либо с представителем Великобритании Энди Марреем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой.