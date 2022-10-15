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Соболенко уступила 77-й ракетке мира и не смогла пробиться в полуфинал Сан-Диего

Соболенко уступила 77-й ракетке мира и не смогла пробиться в полуфинал Сан-Диего
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Пятая ракетка мира Арина Соболенко не смогла одолеть представительницу Хорватии Донну Векич (77-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). Встреча проходила на стадионе «Барнс Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Векич переиграла свою соперницу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 Хорватская теннисистка семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету белорусской теннисистки пять эйсов, 10 ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Векич увеличила отрыв от Соболенко по личным встречам. Хорватка ведёт со счётом 5:1. Единственную победу белоруске удалось добыть на турнире в Сан-Хосе (США) в 2019 году. В полуфинале Донна Векич встретится либо с представительницей Испании Паулой Бадосой, либо с американкой Даниэль Коллинз.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 21:35 МСК
Донна Векич
77
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 1
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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