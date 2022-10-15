Видеообзор побед Рублёва и Тима и поражений Маррея и Карреньо-Бусты в 1/4 финала Хихона

14 октября на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания) состоялись четвертьфинальные матчи. Россиянин Андрей Рублёв переиграл представителя США Томми Пола, австриец Доминик Тим одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло, британец Энди Маррей не смог одолеть американца Себастьяна Корду, а француз Артур Риндеркнеш оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

15 октября на турнире в Хихоне пройдут полуфинальные матчи. Андрей Рублёв встретится с Домиником Тимом, а Себастьян Корда сразится с Артуром Риндеркнешем. Призовой фонд соревнований составляет €612 000.