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Свёнтек пробилась в 1/2 финала турнира в Сан-Диего, переиграв американку Гауфф

Свёнтек пробилась в 1/2 финала турнира в Сан-Диего, переиграв американку Гауфф
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA 500, в котором сошлись представительница Польши, 21-летняя Ига Свёнтек (первая ракетка мира) и американка 18-летняя Кори Гауфф (8-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Свёнтек в двух сетах – 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

На счету Свёнтек ноль подач навылет, одна двойная ошибка и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и ноль из трёх шансов взять чужую подачу (0%).

За выход в финал престижного американского турнира полька сыграет с ещё одной американкой Джессикой Пегулой.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
15 октября 2022, суббота. 03:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Кори Гауфф
8
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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