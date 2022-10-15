Свёнтек пробилась в 1/2 финала турнира в Сан-Диего, переиграв американку Гауфф
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA 500, в котором сошлись представительница Польши, 21-летняя Ига Свёнтек (первая ракетка мира) и американка 18-летняя Кори Гауфф (8-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Свёнтек в двух сетах – 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.
На счету Свёнтек ноль подач навылет, одна двойная ошибка и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и ноль из трёх шансов взять чужую подачу (0%).
За выход в финал престижного американского турнира полька сыграет с ещё одной американкой Джессикой Пегулой.
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