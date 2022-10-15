Cвёнтек – о встрече с Пегулой: я рада, что мы сыграем, это станет хорошим тестом для меня

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своих ожиданиях от полуфинального матча турнира WTA-500 в Сан-Диего (США) против американки Джессики Пегулы.

«Джессика – одна из самых сильных теннисисток в туре. Это всегда тяжело. Наши матчи всегда физически напряжённые. Несмотря на то, что счёт в играх и в одну сторону, вы можете наблюдать, что в наших матчах всегда есть геймы на «больше-меньше», и любое очко может иметь значение.

Я рада, что мы сыграем, так как это станет хорошим тестом для меня. Она очень сильный игрок», – цитирует Свёнтек официальный сайт WTA.

Напомним, что за выход в полуфинал американских соревнований ранее 21-летняя польская теннисистка обыграла Кори Гауфф со счётом 6:0, 6:3.