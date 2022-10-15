Видеообзор поражения Арины Соболенко от 77-й ракетки мира в 1/4 финала Сан-Диего
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Пятая ракетка мира Арина Соболенко не смогла одолеть представительницу Хорватии Донну Векич (77-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). Встреча проходила на стадионе «Барнс Теннис Сентер» на хардовом покрытии. Векич переиграла свою соперницу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.
Векич увеличила преимущество над Соболенко по личным встречам. Хорватка ведёт со счётом 5:1. Единственную победу белоруске удалось добыть на турнире в Сан-Хосе (США) в 2019 году. В полуфинале Донна Векич встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.
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