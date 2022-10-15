Карла Суарес-Наварро: Алькарас — величайший молодой талант, которого я когда-либо видела

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, завершившая карьеру, рассказала об отношении к первой ракетке мира Карлосу Алькарасу.

«Алькарас — величайший молодой талант, которого я когда-либо видела. Он очень полноценный игрок в свои годы. Это правда, что у теннисистов есть много возможностей для совершенствования в 18 и 19 лет, они есть и у Алькараса, но он очень, очень совершенен. И, когда я говорю очень полноценный, я имею в виду на теннисном, физическом и психологическом уровне. Что я бы выделила, так это его умственную силу. В своём возрасте он отыграл матчболы в нескольких своих титулах. Команда вокруг вас также очень важна», — цитирует испанку AS.

За карьеру 33-летняя Суарес-Наварро выиграла два турнира WTA в одиночном разряде — в Оэйраше (2014) и Дохе (2016). Она семь раз доходила до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.