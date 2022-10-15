Соболенко пожаловалась на расписание турнира в Сан-Диего после поражения в 1/4 финала

Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала организаторов турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) после того, как она не смогла одолеть представительницу Хорватии Донну Векич. Пятая ракетка мира пожаловалась на расписание соревнований, поскольку ей пришлось сыграть два матча за 18 часов. Обе встречи завершились в трёх сетах.

«Спасибо за классное расписание», — написала теннисистка, сопроводив фразу гневными смайликами.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Соболенко уступила Векич со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Хорватка увеличила преимущество над Ариной по личным встречам. Донна ведёт — 5:1. Единственную победу белоруске удалось добыть на турнире в Сан-Хосе (США) в 2019 году. В полуфинале Донна Векич встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.