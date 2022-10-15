Андрей Рублёв — Доминик Тим: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Хихоне

Сегодня, 15 октября, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Австрии Домиником Тимом в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Хихона Андрей Рублёв — Доминик Тим.
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва. Тим выиграл первые два матча между ними, в Вене-2017 и в Монте-Карло-2018. Затем Андрей брал верх над Домиником в Гамбурге-2019, в Вене-2020 и на Итоговом чемпионате ATP 2020 года в групповом раунде. Правда, австриец тогда вышел из группы и стал финалистом, проиграв финал Даниилу Медведеву в упорной борьбе, а для Рублёва та победа стала единственной на турнире.
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