Андрей Рублёв — Доминик Тим: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Хихоне

Сегодня, 15 октября, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Австрии Домиником Тимом в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Хихона Андрей Рублёв — Доминик Тим.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва. Тим выиграл первые два матча между ними, в Вене-2017 и в Монте-Карло-2018. Затем Андрей брал верх над Домиником в Гамбурге-2019, в Вене-2020 и на Итоговом чемпионате ATP 2020 года в групповом раунде. Правда, австриец тогда вышел из группы и стал финалистом, проиграв финал Даниилу Медведеву в упорной борьбе, а для Рублёва та победа стала единственной на турнире.