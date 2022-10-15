Элина Свитолина родила дочку. Гаэль Монфис поделился фото с новорождённой

Украинская теннисистка Элина Свитолина родила девочку, об этом сообщил её муж, французский теннисист Гаэль Монфис.

«У меня был самый удивительный вечер в моей жизни, который закончился прекрасным подарком около 6:00 утра. Элина была храброй и сильной. Не могу сказать, как благодарен жене и богу за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса», — написал француз в социальных сетях.