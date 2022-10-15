Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина родила дочку. Гаэль Монфис поделился фото с новорождённой

Элина Свитолина родила дочку. Гаэль Монфис поделился фото с новорождённой
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина родила девочку, об этом сообщил её муж, французский теннисист Гаэль Монфис.

«У меня был самый удивительный вечер в моей жизни, который закончился прекрасным подарком около 6:00 утра. Элина была храброй и сильной. Не могу сказать, как благодарен жене и богу за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса», — написал француз в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЭЛЯ МОНФИСА

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022