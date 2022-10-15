Свитолина трогательно обратилась к Монфису и назвала имя их дочери

Украинская теннисистка Элина Свитолина (164-я ракетка мира) высказалась о рождении девочки, опубликовав пост и обратившись к своему мужу, французу Гаэлю Монфису.

«Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Не могу выразить достаточной благодарности моему мужу Гаэлю за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной», — написала теннисистка в социальных сетях, сопроводив пост смайликами сердца.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.