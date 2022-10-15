«Это что-то невероятное». Арина Соболенко опубликовала новые фото

Пятая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко выложила свежие фото на своей странице в социальных сетях.
«Это что-то невероятное», — написала теннисистка, прикрепив хештег «морские котики».
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО
Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Сан-Диего уступила Донне Векич со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. Хорватка увеличила преимущество над Ариной по личным встречам. Донна ведёт — 5:1. Единственную победу белоруске удалось добыть на турнире в Сан-Хосе (США) в 2019 году. В полуфинале Донна Векич встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.
Ранее пятая ракетка мира пожаловалась на расписание, раскритиковав организаторов турнира в Сан-Диего, поскольку ей пришлось сыграть два матча за 18 часов (со Стивенс и с Векич). Обе встречи завершились в трёх сетах.
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