«Это что-то невероятное». Арина Соболенко опубликовала новые фото

Пятая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко выложила свежие фото на своей странице в социальных сетях.

«Это что-то невероятное», — написала теннисистка, прикрепив хештег «морские котики».

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Сан-Диего уступила Донне Векич со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. Хорватка увеличила преимущество над Ариной по личным встречам. Донна ведёт — 5:1. Единственную победу белоруске удалось добыть на турнире в Сан-Хосе (США) в 2019 году. В полуфинале Донна Векич встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Ранее пятая ракетка мира пожаловалась на расписание, раскритиковав организаторов турнира в Сан-Диего, поскольку ей пришлось сыграть два матча за 18 часов (со Стивенс и с Векич). Обе встречи завершились в трёх сетах.