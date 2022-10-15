Елена Веснина высказалась о начале сотрудничества Турсунова и Бенчич

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мыслями о сотрудничестве российского тренера Дмитрия Турсунова и швейцарки Белинды Бенчич.



«У Дмитрия уже есть опыт работы в женском теннисном туре, что крайне важно. Он набрался этого опыта и имеет представление, как надо вести теннисистку в женском теннисе. Думаю, у них всё получится. Белинда очень талантливая и невероятно работоспособная теннисистка, олимпийская чемпионка.



Видимо, Белинда хочет что-то поменять в своей игре, в чём-то прибавить. Дмитрий зарекомендовал себя за эти два года таким тренером, который добавляет теннисисткам уверенности и технические моменты не меняет кардинально, но меняют игру в положительном плане. Это очень интересное сотрудничество. Желаю Дмитрию и Белинде удачи», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.