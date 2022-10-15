Елена Веснина высказалась о начале сотрудничества Турсунова и Бенчич

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мыслями о сотрудничестве российского тренера Дмитрия Турсунова и швейцарки Белинды Бенчич.
«У Дмитрия уже есть опыт работы в женском теннисном туре, что крайне важно. Он набрался этого опыта и имеет представление, как надо вести теннисистку в женском теннисе. Думаю, у них всё получится. Белинда очень талантливая и невероятно работоспособная теннисистка, олимпийская чемпионка.
Видимо, Белинда хочет что-то поменять в своей игре, в чём-то прибавить. Дмитрий зарекомендовал себя за эти два года таким тренером, который добавляет теннисисткам уверенности и технические моменты не меняет кардинально, но меняют игру в положительном плане. Это очень интересное сотрудничество. Желаю Дмитрию и Белинде удачи», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 октября 2022
-
15:04
-
14:51
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:45
-
12:23
-
12:00
-
11:17
-
11:00
-
10:47
-
09:53
-
09:41
-
09:18
-
08:36
-
07:04
-
07:00
-
05:44
-
05:13
-
02:14
-
00:40
-
00:15
- 14 октября 2022
-
23:49
-
23:31
-
23:06
-
22:38
-
21:34
-
21:04
-
20:47
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:12
-
18:42
-
18:22