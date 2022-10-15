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Карен Хачанов отреагировал на рождение дочери Даниила Медведева

Карен Хачанов отреагировал на рождение дочери Даниила Медведева
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Российский теннисист Карен Хачанов поздравил своего соотечественника Даниила Медведева с рождением дочери.

«Добро пожаловать в клуб, папа, — написал Хачанов в социальных сетях, прокомментировав пост Медведева.

Также на новость отреагировали и другие звёзды мирового тенниса.

«Чудо, поздравляем вас», — ответила Елена Веснина, сопроводив надпись смайликами сердец.

Раду Албот, Энди Сеппи, Хольгер Руне присоединились к поздравлениям.

Даниил Медведев на данный момент восстанавливается от травмы, которую россиянин получил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В матче с обладателем 21 титула турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем теннисист отказался от продолжения борьбы после тай-брейка второго сета.

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