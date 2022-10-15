Рублёв одолел Тима и вышел в финал турнира в Хихоне

Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) в двух сетах переиграл представителя Австрии Доминика Тима (165-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 36 минут.
Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Доминик Тим выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
За титул Андрей Рублёв поспорит либо с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Турнир в Хихоне проходит с 10 по 16 октября. Призовой фонд соревнований составляет € 612 000.
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