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Рублёв одолел Тима и вышел в финал турнира в Хихоне

Рублёв одолел Тима и вышел в финал турнира в Хихоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) в двух сетах переиграл представителя Австрии Доминика Тима (165-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 36 минут.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Доминик Тим выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

За титул Андрей Рублёв поспорит либо с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Турнир в Хихоне проходит с 10 по 16 октября. Призовой фонд соревнований составляет € 612 000.

Хихон. 1/2 финала
15 октября 2022, суббота. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Доминик Тим
165
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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