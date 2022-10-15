Анна Блинкова обыграла Анастасию Потапову и вышла в финал турнира в Румынии

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв соотечественницу Анастасию Потапову (48-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».
Блинкова одержала победу со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Потаповой один эйс, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Блинкова девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.
В финале Анна Блинкова встретится с победительницей пары Сиюй Ван (Китай) — Ясмине Паолини (Италия).
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.
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