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Анна Блинкова обыграла Анастасию Потапову и вышла в финал турнира в Румынии

Анна Блинкова обыграла Анастасию Потапову и вышла в финал турнира в Румынии
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Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв соотечественницу Анастасию Потапову (48-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».

Блинкова одержала победу со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Потаповой один эйс, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Блинкова девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

В финале Анна Блинкова встретится с победительницей пары Сиюй Ван (Китай) — Ясмине Паолини (Италия).

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.

Клуж-Напока. 1/2 финала
15 октября 2022, суббота. 15:10 МСК
Анастасия Потапова
48
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Анна Блинкова
138
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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