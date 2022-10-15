Андрей Рублёв прокомментировал победу над Домиником Тимом в полуфинале турнира в Хихоне

Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) прокомментировал победу в двух сетах над австрийцем Домиником Тимом (165-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

«Когда ведешь 4:1, есть брейк-пойнты, чтобы повести 5:1, кажется, что матч уже в руках, но внезапно счёт становится 5:4 и он подаёт, приходится начинать сначала. Трудно сразу это принять, но мне повезло, что я провёл очень хороший гейм при счёте 5:4 и Доминик мне немного помог. Потом я почувствовал себя увереннее и в итоге победил в двух сетах – это самое важное. На этой неделе я очень хорошо играю. Посмотрим, что получится завтра. Я хочу показать свой лучший теннис в финале», — приводит слова Рублёва ATP.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. За титул Андрей Рублёв поспорит либо с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой.