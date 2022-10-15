Себастьян Корда обыграл Риндеркнеша и вышел в финал турнира в Хихоне
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Американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания), обыграв француза Артура Риндеркнеша. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия».
Корда обыграл соперника со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Риндеркнеша шесть эйсов, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх. Корда восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных.
В финале Себастьян Корда встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима.
Призовой фонд соревнований составляет € 612 тыс.
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