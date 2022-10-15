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Ольховский считает, что Андрей Рублёв «пережал» Тима в полуфинале турнира в Хихоне

Ольховский считает, что Андрей Рублёв «пережал» Тима в полуфинале турнира в Хихоне
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва над австрийцем Домиником Тимом в полуфинале хардового турнира в Хихоне (Испания).

«Андрей ожидаемо одержал победу, хорошо играл сегодня, по скорости «пережал» Тима. Тим не успевал играть так размашисто, как он привык это делать. Любая победа важна, тем более выход в финал турнира, но Рублёв и раньше обыгрывал Тима, который сейчас находится в хорошей форме. Независимо от соперника, Андрей будет фаворитом финала, так как он в рейтинге стоит гораздо выше», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:4. За титул Андрей Рублёв поспорит с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

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