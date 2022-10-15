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Анна Блинкова прокомментировала выход в первый финал в карьере

Анна Блинкова прокомментировала выход в первый финал в карьере
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Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) прокомментировала выход в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В полуфинале она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову (48-й номер мирового рейтинга).

«Матч был очень тяжёлым, Анастасия отличный игрок, и это была очень интеллектуальная победа. Я даже не могу описать, что я чувствую. Но я так счастлива быть здесь, мне очень здесь нравится, и я так счастлива быть в финале! Я старалась оставаться психологически сильной и настолько агрессивной, насколько могла, и это помогло мне победить», — приводит слова Блинковой пресс-служба WTA.

Блинкова одержала победу со счётом 5:7, 6:4, 6:4. В финале Анна Блинкова встретится с итальянкой Ясмине Паолини.

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