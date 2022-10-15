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Видеообзор победы Андрея Рублёва над Домиником Тимом в полуфинале турнира в Хихоне

Видеообзор победы Андрея Рублёва над Домиником Тимом в полуфинале турнира в Хихоне
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15 октября на новом хардовом турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания) состоялись полуфинальные матчи. Россиянин Андрей Рублёв переиграл представителя Австрии Доминика Тима, а американец Себастьян Корда обыграл француза Артура Риндеркнеша.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

18 октября на хардовом турнире в Хихоне пройдёт финальный матч. Андрей Рублёв встретится с Себастьяном Кордой. По пути к финалу Рублёв обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола, австрийца Доминика Тима. Корда, в свою очередь, обыграл испанцев Хауме Мунара и Роберто Баутиста-Агута, а также француза Артура Риндеркнеша.

Призовой фонд соревнований составляет € 612 тыс.

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