Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в финал турнира в Румынии в парном разряде

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв китаянку Хань Синьюнь и швейцарку Викторию Голубич.

Рахимова и Сизикова одержали победу со счётом 6:2, 1:6, 13:11. На счету Голубич и Хань Синьюнь ни одного эйса, две двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Рахимова и Сизикова дважды подали навылет, не допустили ни единой двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти.

В финале Рахимова и Сизикова встретятся с Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Лаура Зигемунд (Германия), которые в полуфинале обыграли россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову. Финальный матч состоится завтра, 16 октября.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.