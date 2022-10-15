Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в финал турнира в Румынии в парном разряде
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Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв китаянку Хань Синьюнь и швейцарку Викторию Голубич.
Рахимова и Сизикова одержали победу со счётом 6:2, 1:6, 13:11. На счету Голубич и Хань Синьюнь ни одного эйса, две двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Рахимова и Сизикова дважды подали навылет, не допустили ни единой двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти.
В финале Рахимова и Сизикова встретятся с Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Лаура Зигемунд (Германия), которые в полуфинале обыграли россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову. Финальный матч состоится завтра, 16 октября.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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