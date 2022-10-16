Свёнтек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Сан-Диего

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в финал турнира в Сан-Диего. На стадии полуфинала Свёнтек обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Свёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 4 двойные ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале турнира в Сан-Диего Свёнтек встретится с победителем пары Донна Векич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).

Отметим, после первого сета матч был прерван на некоторое время из-за дождя.

Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.