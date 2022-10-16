Свёнтек одержала 10-ю волевую победу в сезоне
Поделиться
Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек отметилась очередным достижением в нынешнем сезоне после победы над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале турнира WTA-500 в Сан-Диего.
Напомним, что в 1/2 финала престижных американских соревнований 21-летняя уроженка Варшавы переиграла свою оппонентку со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Для Иги эта победа стала юбилейной 10-й в 2022 году со счёта 0-1 по сетам. При этом Свёнтек уступала в 6 матчах, когда проигрывала оппоненткам в первой партии. Об этом сообщает TennisNow в своём «твиттере».
В 2020 и 2021 годах Свёнтек имела следующую статистику после проигранных первых сетов: 4-14.
В финале турнира в Сан-Диего полька встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).
Новость по темеСвёнтек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Сан-Диего
Комментарии
- 16 октября 2022
-
05:35
-
03:22
-
00:39
-
00:06
- 15 октября 2022
-
23:22
-
22:51
-
21:50
-
21:26
-
21:08
-
20:53
-
20:40
-
20:23
-
20:17
-
19:36
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
17:52
-
17:35
-
17:18
-
16:57
-
16:47
-
16:27
-
15:44
-
15:31
-
15:04
-
14:51
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:45
-
12:23
-
12:00
-
11:17
-
11:00
Партнерский контент