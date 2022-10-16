Свёнтек одержала 10-ю волевую победу в сезоне

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек отметилась очередным достижением в нынешнем сезоне после победы над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале турнира WTA-500 в Сан-Диего.

Напомним, что в 1/2 финала престижных американских соревнований 21-летняя уроженка Варшавы переиграла свою оппонентку со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Для Иги эта победа стала юбилейной 10-й в 2022 году со счёта 0-1 по сетам. При этом Свёнтек уступала в 6 матчах, когда проигрывала оппоненткам в первой партии. Об этом сообщает TennisNow в своём «твиттере».

В 2020 и 2021 годах Свёнтек имела следующую статистику после проигранных первых сетов: 4-14.

В финале турнира в Сан-Диего полька встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).