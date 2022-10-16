Музетти поделился детскими воспоминаниями, которые связаны с Australian Open

28-я ракетка мира, итальянец Лоренцо Музетти рассказал о детских воспоминаниях, связанных с Australian Open.
«Я играл, по-моему, на трёх юниорских турнирах Открытого чемпионата Австралии или на двух. Последний я, естественно, выиграл. Это был мой первый турнир «Большого шлема» (титул); до того, как я вышел в финал Открытого чемпионата США. Так что это было своего рода мотивацией для меня сделать шаг вперёд и попытаться противостоять самому себе в профессиональном рейтинге ATP. И это то, что я сделал. И я думаю, что сделал правильный выбор, потому что я был достаточно хорош, чтобы победить, и у меня был уровень, позволяющий соревноваться на таком уровне. Так что у меня остались только хорошие воспоминания об Австралии», — цитирует Музетти официальный сайт австралийского «Шлема».
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