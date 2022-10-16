Свёнтек — о часовом перерыве в матче с Пегулой: я разгадывала кроссворды, помогло

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, как провела часовой перерыв в полуфинальном матче с американкой Джессикой Пегулой в Сан-Диего. Пауза возникла из-за дождя. Теннисистки не выходили на корт более часа. Свёнтек уступила в первом сете 4:6, однако после перерыва взяла две партии подряд — 6:2, 6:2.

«Честно говоря, у меня не часто бывают такие перерывы в матчах мирового тура. У меня нет опыта в них, поэтому я не знала, что делать. Обычно я разгадываю кроссворды перед игрой, так что сейчас я сделала то же самое. Это хороший способ сосредоточиться и расслабиться. Знаю, что некоторые люди пользуются социальными сетями.



Наверное, помогло. После перерыва я чувствовала себя намного солиднее в ключевые моменты и второго, и третьего сета. С другой стороны, в первом сете я могла вести 5:2, поэтому уже показывала, на что способна, но потеряла концентрацию, и соперница выиграла партию», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.