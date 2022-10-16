Победитель восьми ТБШ: теннис обеднел. Игроки сражаются только на мэйджорах. Это обнищание

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался о развитии тенниса.

«Теннис обеднел, для лучших игроков важны только турниры «Большого шлема». Будет интересно посмотреть, каким будет уровень теннисистов следующего поколения. Уровень сильно изменился с тех пор, как я играл, революционным образом изменилась манера игры. Ударить по мячу ещё сильнее, вот за что борются игроки. Следующий великий теннисист будет другим, своего рода гибридом, он продемонстрирует силу современного тенниса, но также и олдскульное отношение к Роджеру Федереру.

В моё время каждая игра имела значение. Мы играли больше, и было важно выиграть у других великих соперников. Соперничество продолжалось круглый год, и даже на небольших турнирах можно было увидеть отличный теннис, все старались. Сегодня упор делается только на турниры «Большого шлема», остальные — это только подготовка. Многие ребята думают, что у них уже был хороший сезон, когда они дошли до полуфинала или финала ТБШ. Это для меня обнищание», — сказал Коннорс в своём подкасте.