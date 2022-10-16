Андрей Рублёв — Себастьян Корда: текстовая онлайн-трансляция финала Хихона

Сегодня, 16 октября, российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) встретится с представителем США Себастьяном Кордой (47-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 14:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Хихона Андрей Рублёв — Себастьян Корда.



Единственный предыдущий поединок между соперниками завершился победой Рублёва. Россиянин взял верх в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021 — 7:5, 7:6(7).

Рублёв на пути к финалу одолел Илью Ивашко, Томми Пола и Доминика Тима. Корда расправился с Хауме Мунаром, Роберто Баутиста-Агутом и Артуром Риндеркнешем.