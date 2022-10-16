Журналист: Федерер считал, что Тони Надаль слишком много говорит. Было напряжение

Американский журналист Стив Флинк в своём подкасте рассказал о взаимоотношениях швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Были неизбежные моменты напряжения между Федерером и Надалем, такие, как финал 2006 года в Риме, когда Роджер заявлял, что Тони Надаль слишком много говорит в его адрес. Но они переживали эти моменты так легко и быстро.

Когда подряд разыгрывались три финала Открытого чемпионата Франции между ними и в те же годы финал Уимблдона, никакого напряжения не было. Как мы можем не уважать друг друга, если каждый игрок достаточно хорош, чтобы выйти в финал на поверхности другого, говорили они. Так что я думаю, в какой-то мере огромное взаимное уважение, которое Рафа и Роджер испытывают друг к другу, закрепилось в тот момент», — сказал Флинк.