Рублёв легко переиграл Корду и взял титул в Хихоне

Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) расправился с представителем США Себастьяном Кордой (47-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:3. Россиянин выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Себастьяна Корды шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

На пути к титулу Андрей Рублёв также обыграл Илью Ивашко, Томми Пола и Доминика Тима. Призовой фонд соревнований в Испании составил € 612 000.