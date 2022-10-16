Рублёв легко переиграл Корду и взял титул в Хихоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) расправился с представителем США Себастьяном Кордой (47-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии.
Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:3. Россиянин выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Себастьяна Корды шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
На пути к титулу Андрей Рублёв также обыграл Илью Ивашко, Томми Пола и Доминика Тима. Призовой фонд соревнований в Испании составил € 612 000.
Хихон. Финал
16 октября 2022, воскресенье. 14:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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47
Себастьян Корда
С. Корда
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