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Рублёв легко переиграл Корду и взял титул в Хихоне

Рублёв легко переиграл Корду и взял титул в Хихоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) расправился с представителем США Себастьяном Кордой (47-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:3. Россиянин выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Себастьяна Корды шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

На пути к титулу Андрей Рублёв также обыграл Илью Ивашко, Томми Пола и Доминика Тима. Призовой фонд соревнований в Испании составил € 612 000.

Хихон. Финал
16 октября 2022, воскресенье. 14:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Себастьян Корда
47
США
Себастьян Корда
С. Корда
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