Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв выиграл 12-й турнир ATP в карьере

Андрей Рублёв выиграл 12-й турнир ATP в карьере
Комментарии

Девятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду в финале турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии.

Эта победа позволила Рублёву взять 12-й титул ATP в карьере (в одиночном разряде). До этого россиянин выигрывал соревнования в Умаге (2017), Москве (2019), Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде, Дохе (все — 2020), Роттердаме (2021), Белграде, Дубае, Марселе (2022).

На пути к титулу Андрей Рублёв также обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола и представителя Австрии Доминика Тима. Призовой фонд турнира в Хихоне (Испания) составил € 612 000.

Рублёв завоевал свой 12-й титул! А в Чемпионской гонке он уже наступает на пятки Медведеву Рублёв завоевал свой 12-й титул! А в Чемпионской гонке он уже наступает на пятки Медведеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022