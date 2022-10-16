Андрей Рублёв выиграл 12-й турнир ATP в карьере

Девятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду в финале турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» на хардовом покрытии.



Эта победа позволила Рублёву взять 12-й титул ATP в карьере (в одиночном разряде). До этого россиянин выигрывал соревнования в Умаге (2017), Москве (2019), Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде, Дохе (все — 2020), Роттердаме (2021), Белграде, Дубае, Марселе (2022).

На пути к титулу Андрей Рублёв также обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола и представителя Австрии Доминика Тима. Призовой фонд турнира в Хихоне (Испания) составил € 612 000.