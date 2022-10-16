Янчук — о победе Рублёва в финале турнира в Хихоне: обязан был убирать Корду

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о триумфе теннисиста Андрея Рублёва на турнире в Хихоне (Испания).
«Рублёв, уже проявивший себя, занимает высокое место в рейтинге. Это очень квалифицированный и признанный игрок, который может только прибавить и ставить цель быть в пятёрке. Может, уже пора зацепить турнир «Большого шлема».
Корду он обязан был убирать, что и сделал. У него очень сильное оружие, которое неизменно его не подводит, удар справа. Его подача не подводит: он хорошо владеет своей подачей и выигрывает на ней геймы. Также по темпу Рублёв опережает многих признанных игроков.
Однако надо, чтобы Андрей был на подъёме, не сильно психовал: по крайней мере, чтобы не бил себя ракеткой по ногам. Не надо быть таким жестоким по отношению к себе. Надо охладить разум. Разум должен быть расчётливый. Ему нельзя терять самообладание, а всё остальное у него на высоком уровне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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