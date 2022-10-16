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Рублёв высказался о своей победе в Хихоне

Рублёв высказался о своей победе в Хихоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о победе на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

«Во-первых, хочу поздравить Себастьяна Корду с потрясающей неделей. Не думаю, что скажу что-то новое: ты супермолодой, суперталантливый, и я уверен, что у тебя будет очень много трофеев. Ты ещё много лет будешь бороться за «Большие шлемы». Желаю удачи тебе и твоей команде.

Ещё хочу, конечно, поблагодарить свою команду за… Не знаю, за что (смеётся). За то, что контролируете мой сумасшедший характер, мои сумасшедшие эмоции и заставляете меня работать, всегда подталкиваете вперёд. Надеюсь, это не середина карьеры и впереди будет ещё много всего», – сказал Рублёв на церемонии награждения.

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