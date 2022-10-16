Рахимова и Сизикова уступили в парном финале на турнире в Румынии

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова потерпели поражение в финальном матче турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В главной встрече соревнований они уступили немке Лауре Зигемунд и представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс. Матч состоялся на центральном корте на хардовом покрытии.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась в пользу Флипкенс и Зигемунд со счётом 6:3, 7:5. Рахимова и Сизикова выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из семи брейк-пойнтов. Победительницы матча отметились одним эйсом, двумя ошибками на подаче и четырьмя реализованными брейк-пойнтами из десяти.

Турнир в Клуж-Напоке проходил с 10 по 16 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 251 750.