«Извините, они мне нужны». Свёнтек отказалась подарить болельщикам свои ракетки

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек после победы в полуфинале турнира в Сан-Диего над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:2, 6:2) подарила болельщикам свои аксессуары. Она отдала им тейпы с рук и повязку с головы, но некоторым фанатам этого показалось мало. Когда теннисистка проходила мимо трибун, кто-то попросил у неё в подарок ракетки.
«Извините, но они мне нужны», — сказала Свёнтек, улыбаясь.
Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Свёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. На счету американки один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В финале турнира в Сан-Диего Свёнтек встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).
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