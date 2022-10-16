Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Извините, они мне нужны». Свёнтек отказалась подарить болельщикам свои ракетки

«Извините, они мне нужны». Свёнтек отказалась подарить болельщикам свои ракетки
Комментарии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек после победы в полуфинале турнира в Сан-Диего над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:2, 6:2) подарила болельщикам свои аксессуары. Она отдала им тейпы с рук и повязку с головы, но некоторым фанатам этого показалось мало. Когда теннисистка проходила мимо трибун, кто-то попросил у неё в подарок ракетки.

«Извините, но они мне нужны», — сказала Свёнтек, улыбаясь.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Свёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. На счету американки один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Сан-Диего Свёнтек встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).

Новость по теме
Свёнтек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Сан-Диего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022