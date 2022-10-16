Диего Шварцман рассказал о забавном подарке от Роджера Федерера

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (18-й в рейтинге ATP) рассказал о забавном подарке от завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Федерер — необыкновенный парень. Он много смеялся надо мной из-за аргентинского акцента, из-за которого я произносил его имя как «Рошер». На Кубке Лэйвера я попросил у него ракетку, и на ракетке, которую он подарил мне, он оставил надпись «Рошер». Мы обменялись ракетками, и он сказал мне, что собирается продолжать играть в теннис с друзьями, где и попробует мою ракетку», — приводит слова Шварцмана Punto de Break.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».
- 16 октября 2022
-
18:22
-
17:34
-
17:22
-
16:58
-
16:40
-
16:34
-
16:23
-
16:15
-
15:58
-
14:58
-
14:23
-
13:33
-
13:20
-
12:30
-
11:25
-
10:52
-
10:41
-
10:24
-
10:12
-
09:27
-
08:13
-
05:35
-
03:22
-
00:39
-
00:06
- 15 октября 2022
-
23:22
-
22:51
-
21:50
-
21:26
-
21:08
-
20:53
-
20:40
-
20:23
-
20:17
-
19:36