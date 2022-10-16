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Диего Шварцман рассказал о забавном подарке от Роджера Федерера

Диего Шварцман рассказал о забавном подарке от Роджера Федерера
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман (18-й в рейтинге ATP) рассказал о забавном подарке от завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Федерер — необыкновенный парень. Он много смеялся надо мной из-за аргентинского акцента, из-за которого я произносил его имя как «Рошер». На Кубке Лэйвера я попросил у него ракетку, и на ракетке, которую он подарил мне, он оставил надпись «Рошер». Мы обменялись ракетками, и он сказал мне, что собирается продолжать играть в теннис с друзьями, где и попробует мою ракетку», — приводит слова Шварцмана Punto de Break.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

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