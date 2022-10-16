Бывший тренер Шараповой высказался об имидже Марии во время её теннисной карьеры

Майкл Джойс, бывший американский теннисист и тренер российской теннисистки Марии Шараповой, высказался об имидже своей бывшей подопечной.

«Многие люди просто предполагали, что она была такой, какой она была, но это был лишь её образ. Это не было преднамеренно, и я не думаю, что она просто собиралась отделиться от всех других людей.

Она очень конкурентоспособна в теннисе и практически во всём, что она делает. Девушки тоже не так часто к ней подходили, потому что, вы знаете, они вроде как предполагали, что Мария самовлюблённая или что-то в этом роде. Но это не значит, что люди выпрыгивали из штанов, чтобы дружить с ней», — приводит слова Джойса Tennis World USA.

Майкл Джойс являлся тренером Шараповой с 2005 по 2011 год.