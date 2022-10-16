Блинкова прокомментировала победу на турнире в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале турнира она обыграла Ясмине Паолини из Италии. Встреча закончилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2. 24-летняя россиянка выиграла первый турнир в карьере.



«Я чувствовала себя превосходно все 10 дней, которые провела здесь. С нетерпением жду, когда вернусь сюда в следующем году», — сказала Блинкова на церемонии вручения приза.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.



По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина.



Призовой фонд турнира составил $ 251 750.