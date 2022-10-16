Свёнтек стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграет в 10 финалах за сезон

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в финал турнира в Сан-Диего (США). Этот финал станет для польки 10-м в сезоне.

Последней теннисисткой с таким достижением была американка Серена Уильямс в 2013 году. Она смогла выйти в 13 финалов за один сезон.

В этом сезоне Ига завоевала трофей на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а также подняла трофей на пяти турнирах уровня WTA.

На турнире в Сан-Диего в полуфинале Свёнтек обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. В финале турнира Свёнтек встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США). Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Финал состоится 16 октября.