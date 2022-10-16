Тренер Тима: на Australian Open Доминик будет на другом уровне

Джез Грин, тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, высоко оценил игру своего подопечного на турнире в Хихоне (Австрия). Там он дошёл до полуфинала, где уступил россиянину Андрею Рублёву, который в итоге выиграл турнир.



«Тим свеж, он готов, находится в отличной форме, не испытывает болевые ощущения. У нас с ним запланированы большие тренировочные циклы в ноябре и декабре. Думаю, что на Australian Open он будет на другом уровне.



У него будет полная мощность, он станет ещё сильнее, будет в отличной форме, ещё быстрее, чем раньше. Ранее он ещё не проводил настоящие силовые тренировки с научной точки зрения. Мы провели с ним эту работу. Все вокруг видят, как трансформируется его тело», — цитирует Грина Tennisnet.

Новость по теме Андрей Рублёв прокомментировал победу над Домиником Тимом в полуфинале турнира в Хихоне