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Векич на тай-брейке обыграла Коллинз и вышла в финал турнира в Сан-Диего

Векич на тай-брейке обыграла Коллинз и вышла в финал турнира в Сан-Диего
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Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). В матче 1/2 финала она в напряжённой борьбе одолела американку Даниэль Коллинз. Встреча закончилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

Соперницы провели на корте 3 часа 4 минуты. Матч был доигран на следующий день, так как в положенное время закончить его теннисисткам не удалось.

Векич, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. Её соперница, являющаяся 19-й ракеткой мира, четырежды подала навылет, 10 раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

В финале хардового турнира Векич встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Ранее она обыграла американку Джессику Пегулу.

Сан-Диего (ж). 1/2 финала
16 октября 2022, воскресенье. 22:55 МСК
Донна Векич
77
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
4 		6 6 2
         
Даниэль Коллинз
19
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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Новости. Теннис
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