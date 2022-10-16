Векич на тай-брейке обыграла Коллинз и вышла в финал турнира в Сан-Диего

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). В матче 1/2 финала она в напряжённой борьбе одолела американку Даниэль Коллинз. Встреча закончилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).
Соперницы провели на корте 3 часа 4 минуты. Матч был доигран на следующий день, так как в положенное время закончить его теннисисткам не удалось.
Векич, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. Её соперница, являющаяся 19-й ракеткой мира, четырежды подала навылет, 10 раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.
В финале хардового турнира Векич встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Ранее она обыграла американку Джессику Пегулу.
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