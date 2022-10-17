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Маррей снялся с турнира в Антверпене, он хочет подготовиться к Australian Open

Маррей снялся с турнира в Антверпене, он хочет подготовиться к Australian Open
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Шотландский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в Антверпене (Бельгия). Он должен был сыграть на турнире, который выиграл три года назад, но теперь титулованный спортсмен изменил планы.

Маррей планирует выступить в конце сезона на турнирах в Швейцарии и Франции. Цель Энди — стать сеяным игроком к Australian Open.

Маррей в Антверпене должен был сыграть с испанцем Хауме Мунаром. Но в итоге шотландец, сославшись на усталость, отказался от участия в турнире. Решение он принял после выступления на турнире в Хихоне, где Маррей уступил Себастьяну Корде в четвертьфинале.

Турнир в Базеле, на котором сыграет Маррей, стартует 24 октября. Оттуда Энди отправится на турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция).

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