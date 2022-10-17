Маррей снялся с турнира в Антверпене, он хочет подготовиться к Australian Open

Шотландский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в Антверпене (Бельгия). Он должен был сыграть на турнире, который выиграл три года назад, но теперь титулованный спортсмен изменил планы.



Маррей планирует выступить в конце сезона на турнирах в Швейцарии и Франции. Цель Энди — стать сеяным игроком к Australian Open.



Маррей в Антверпене должен был сыграть с испанцем Хауме Мунаром. Но в итоге шотландец, сославшись на усталость, отказался от участия в турнире. Решение он принял после выступления на турнире в Хихоне, где Маррей уступил Себастьяну Корде в четвертьфинале.



Турнир в Базеле, на котором сыграет Маррей, стартует 24 октября. Оттуда Энди отправится на турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Новость по теме Маррей не смог одолеть Корду в четвертьфинале Хихона, проиграв решающий сет 1:6