Ига Свёнтек стала победительницей турнира в Сан-Диего

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся финальный матч одноимённого теннисного турнира категории WTA 500, в котором сошлись 21-летняя представительница Польши Ига Свёнтек (1-я ракетка мира) и 26-летняя Донна Векич из Хорватии (77-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Свёнтек в трёх сетах – 6:3, 3:6, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.
На счету польской теннисистки три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре из шести (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и один удачный брейк-пойнт (100%).
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Последний раз этот турнир проводился в 2013 году, тогда его победительницей стала австралийка Саманта Стосур, обыгравшая в финале Викторию Азаренко (6:2, 6:3).
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