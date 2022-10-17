Арина Соболенко поднялась в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Белорусская теннисистка Арина Соболенко отыграла одно место и стала четвёртой. Это произошло за счёт того, что испанка Паула Бадоса, занимавшая четвёртую строчку, опустилась на четыре места.

Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова остались 11-й и 12-й соответственно. Екатерина Александрова и Людмила Самсонова отыграли по одному месту.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 17 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.

3 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 3796.

4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.

5 (6). Джессика Пегула (США) — 3515.

6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3417.

7 (8). Кори Гауфф (США) — 3346.

8 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3082.

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3010.

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2924.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2885.

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606…

19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2160…

22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1937…

44 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1138…

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