Арина Соболенко поднялась в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Белорусская теннисистка Арина Соболенко отыграла одно место и стала четвёртой. Это произошло за счёт того, что испанка Паула Бадоса, занимавшая четвёртую строчку, опустилась на четыре места.
Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова остались 11-й и 12-й соответственно. Екатерина Александрова и Людмила Самсонова отыграли по одному месту.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 17 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.
3 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 3796.
4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.
5 (6). Джессика Пегула (США) — 3515.
6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3417.
7 (8). Кори Гауфф (США) — 3346.
8 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3082.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3010.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2924.
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2885.
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606…
19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2160…
22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1937…
44 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1138…
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