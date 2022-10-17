Дарья Касаткина пропустила Арину Соболенко в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала шестое место, опустилась на одну строчку, пропустив белоруску Арину Соболенко. Та отыграла сразу два места и стала пятой.
Вероника Кудерметова осталась девятой. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA. 17 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10335 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 3417.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 3082.
5 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.
6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.
7 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2885.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606.
10 (10). Мария Саккари (Греция) — 2537…
18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…
22 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1806…
40 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1138…
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