Билли Джин Кинг обратилась к Элине Свитолиной и Гаэлю Монфису, которые стали родителями

12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Билли Джин Кинг обратилась к украинской теннисистке Элине Свитолиной и французу Гаэлю Монфису. Ранее Свитолина и Монфис сообщили, что стали родителями. Элина родила дочь, которую назвали Скай.
«Поздравляю, Гаэль и Элина, с тем, что стали родителями», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
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