Елена Остапенко выложила снимок с фотосессии с распущенными волосами
Поделиться
Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с фотосессии. На фотографии у неё распущены волосы.
Фото: из личного архива елены остапенко
После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open она проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 17 октября 2022
-
08:45
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
07:47
-
07:36
-
07:23
-
06:09
-
03:59
-
00:48
-
00:33
-
00:15
-
00:03
- 16 октября 2022
-
23:44
-
23:15
-
23:07
-
22:54
-
22:43
-
22:18
-
21:59
-
21:28
-
20:54
-
20:32
-
20:16
-
19:49
-
19:39
-
19:19
-
18:22
-
17:34
-
17:22
-
16:58
-
16:40
-
16:34
-
16:23
-
16:15
Партнерский контент