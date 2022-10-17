Вероника Кудерметова показала фото с мужем. Арина Соболенко отреагировала

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На первом снимке она позирует на мероприятии в рамках турнира в Гвадалахаре (Мексика), на втором — отдыхает в кафе со своим мужем и тренером Сергеем Демёхиным.

На пост отреагировала четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Вторая должна была быть первой», — написала она в комментариях.

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

На прошедшем US Open – 2022 Кудерметова дошла до 1/8 финала. Она проиграла будущей финалистке турнира Онс Жабер из Туниса со счётом 6:7 (1:7), 4:6. По ходу турнира Вероника обыграла Донну Векич (Хорватия), Марину Заневскую (Бельгия) и Далму Галфи (Венгрия).

25-летняя Кудерметова – победительница одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

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